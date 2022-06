UNO und Afrikanische Union optimistisch nach Gesprächen zu drohender Ernährungskrise

Hallo Stern.de- Community, warum werden mein Bluetooth Kopfhörer nicht mehr als Ausgabegerät angezeigt(zum auswählen)? Ich suchte schon bei Google fand ich auch nichts, was mir half. die Kopfhörer stehen in Bluetooth & andere Geräte als gekoppelt, aber sie lassen sich nicht verbinden, egal wie oft ich auf verbinden klicke es wird jedes mal angezeigt, "das es nicht klappte ...". In Systemsteuerung in Sound, stehen sie auch nicht drin, und sie schon zurückgesetzt. Mit ein Handy und ein Tablett, funktionieren sie Super, und auf mein Computer, ,unter Windows to go auch. Es ist so unter Windows 10 21H2 64 Bit. Was muss man wo machen, damit sie sich verbinden lassen(wieder als Ausgabegerät auswählen lassen? Vielen Dank für eure Antwort.