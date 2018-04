Unterweisung in erotischer japanischer Fesselkunst ruft Polizei auf den Plan

Ein Kursus in erotischer japanischer Fesselkunst hat in Neustadt an der Weinstraße die Polizei auf den Plan gerufen. Am Mittwochabend habe ein Zeuge durch ein Wohnungsfenster eine gefesselte nackte Frau sowie zwei Männer gesehen, teilten die Beamten in der rheinland-pfälzischen Stadt mit. Der Mann habe eine sexuelle Misshandlung im Nachbarhaus vermutet und den Notruf gewählt.

Einsatzkräfte machten die Wohnung ausfindig und stellten die Bewohner zur Rede. Dabei stellte sich die vermeintliche Tat als freiwillige private Fortbildung heraus. Der Mieter sei Lehrer in der Kunst des sogenannten Shibari-Bondage aus Japan und habe gerade ein Pärchen darin unterwiesen. "Auch mit der gefesselten Dame und ihrem Partner konnte gesprochen werden - beide waren wohlauf und guter Laune", betonten die Beamten.

Die Frau sei nicht misshandelt worden, die Fesselung sei mit ihrem Einverständnis erfolgt. "Die Einladung an die Beamten, doch zur dienstlichen Fortbildung ebenfalls an dem Kurs teilzunehmen, musste aber höflich abgelehnt werden", teilten die Polizei zu ihrem nicht alltäglichen Einsatz weiter mit. Die Pressemeldung dazu überschrieben sie in Anlehnung an ein bekanntes Erotik-Bestsellerbuch mit "50 Shades of Neustadt".