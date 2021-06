Am Telefon tarif gewechselt... Mir wurde einfach der Vertrag verlängert

Hallo habe neuen Router uter von Telekom dsl Speed..hybrid Dann wurde mir gesagt 50 k Leitung alles perfekt nur kommen nicht mal 6 MBit an un nur 2 MBit im upload ich wiederum angerufen.. Es ist bei mir der Tarif gar nicht durchführbar wieder getestet.. Neuer Router magenta zuhause... Der man am Telefon sagte er wechselt den Tarif mein sohn stand neben mir. Dann rief ich wieder an es funktioniert nicht 1std 15 min er testet die Leitung riuter aus Kabel rein router an... Nichts passiert. Er will mir einen electricer schicken ich habe abgelehnt... Mittlerweile habe ich Vodafone. Habe Kündigung geschrieben auch Bestätigung erhalten... Darauf stand Vertrag nun bis 2023...ich weiß nicht was uch machen soll. Bitte um Hilfe