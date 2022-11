Urteil: Fotografieren von Falschparkern rechtlich zulässig

Das Fotografieren von Falschparkern ist laut einem Urteil des Verwaltungsgerichts im bayerischen Ansbach rechtlich zulässig. In zwei Grundsatzfällen gab das Gericht am Donnerstag zwei Männern Recht, die für die Ablichtung von Falschparkern Verwarnungen des Landesamts für Datenschutzaufsicht bekommen hatten. Die Entscheidungen des Verwaltungsgerichts sind noch nicht rechtskräftig. Das Landesamt kündigte an, die Urteilsgründe genau zu prüfen. (Aktenzeichen: AN 14 K 22.00468 und AN 14 K 21.01431)