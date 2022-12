Urteil in Münchner Prozess um Messerangriff in ICE erwartet

Im Prozess um einen Messerangriff auf mehrere Fahrgäste in einem ICE von Passau nach Nürnberg will das Oberlandesgericht München am Freitag (10.00 Uhr) das Urteil verkünden. Die Bundesanwaltschaft forderte für den 28 Jahre alten Abdalrahman A. eine lebenslange Haftstrafe wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung. Die Verteidigung plädierte dagegen wegen Schuldunfähigkeit auf einen Freispruch und verlangte die Unterbringung ihres Mandanten.