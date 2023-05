Urteil in Prozess gegen mutmaßliche Linksextremisten um Lina E. in Dresden geplant

Urteil in Prozess gegen mutmaßliche Linksextremisten um Lina E. in Dresden geplant

Nach mehr als anderthalbjähriger Dauer wird in einem Prozess gegen vier mutmaßliche Linksextremisten am Mittwoch (10.00 Uhr) vor dem Oberlandesgericht Dresden das Urteil erwartet. Für die Hauptbeschuldigte Lina E. fordert die Bundesanwaltschaft wegen einer Reihe von Angriffen auf Rechtsextreme oder vermeintliche Anhänger der rechten Szene acht Jahre Freiheitsstrafe. Für die drei mitangeklagten Männer wurden Haftstrafen von bis zu drei Jahren und neun Monaten beantragt.

Die Angeklagten sollen als Mitglieder einer linksextremistischen kriminellen Vereinigung zwischen 2018 und 2020 mehrere Überfälle auf Neonazis in Wurzen, Leipzig und im thüringischen Eisenach begangen und dabei mehrere Menschen verletzt haben. Die 28-jährige Studentin Lina E. soll in der in Leipzig gegründeten und überregional vernetzten Vereinigung eine herausgehobene Stellung eingenommen haben. Für den Samstag nach dem Urteil werden vor allem in Leipzig Proteste der linken Szene erwartet. Die Polizei bereitet sich auf einen Großeinsatz vor.