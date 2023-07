Urteil in Wiederaufnahmeverfahren um sogenannten Badewannenmord erwartet

Das Landgericht München I will am Freitag (10.00 Uhr) sein Urteil im spektakulären Wiederaufnahmeverfahren um den sogenannten Badewannenmord sprechen. Der Fall einer 2008 in ihrer Badewanne tot aufgefundenen Frau wurde neu aufgerollt, weil neue Gutachten darauf hinwiesen, dass ihr Tod ein Unfall gewesen sein könnte. Der Angeklagte Manfred G. wurde ursprünglich wegen Mordes verurteilt und saß mehr als 13 Jahre in Haft.