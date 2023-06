Urteilsverkündung im Prozess gegen Brasiliens Ex-Präsidenten Bolsonaro beginnt

Im Prozess gegen den früheren brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro wollen die sieben Richter vor dem Obersten Wahlgericht des Landes ab Dienstag ihr Urteil verkünden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem rechtsradikalen Politiker unter anderem Missbrauch politischer Macht vor, was der 68-Jährige allerdings zurückweist. Bei einer Verurteilung droht ihm ein achtjähriger Ausschluss von öffentlichen Ämtern.

Laut Anklage soll Bolsonaro im Wahlkampf vor der Präsidentschaftswahl 2022 vor ausländischen Diplomaten unbelegte Anschuldigungen gegen das elektronische Wahlsystem in Brasilien erhoben haben. Der 68-Jährige verlor später in einer Stichwahl knapp gegen seinen linken Herausforderer Luiz Inácio Lula da Silva. Beobachter gehen von einer Verurteilung Bolsonaros aus, wodurch dieser nicht bei der nächsten Präsidentschaftswahl in Brasilien im Jahr 2026 antreten könnte.