US-Außenminister Blinken verschiebt nach Ballon-Vorfall geplante China-Reise

Wegen des Überflugs eines mutmaßlichen chinesischen Spionage-Ballons über die USA verschiebt US-Außenminister Antony Blinken eine geplante Reise nach Peking. Das gab ein US-Regierungsvertreter am Freitag in Washington bekannt. Ein neuer Termin werde festgelegt, sobald die "Bedingungen stimmen". Blinken hätte am Sonntag und Montag in Peking politische Gespräche führen sollen.