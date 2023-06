US-Außenminister in Peking mit ranghohem Außenpolitiker Wang Yi zusammengetroffen

US-Außenminister in Peking mit ranghohem Außenpolitiker Wang Yi zusammengetroffen

US-Außenminister Antony Blinken ist in Peking zu einem Gespräch mit dem ranghohen chinesischen Außenpolitiker Wang Yi zusammengetroffen. Blinken und Wang trafen sich am Montagmorgen im Gästehaus der Regierung und zogen sich für ein Treffen hinter verschlossenen Türen zurück, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete.

Wangs Rang in der Kommunistischen Partei ist höher als der des Außenministers Qin Gang. Mit diesem hatte Blinken am Sonntag siebeneinhalb Stunden gesprochen und damit länger als erwartet. Ob Blinken am letzten Tag seines China-Besuchs vom chinesischen Staatschef Xi Jinping empfangen wird, war weiter unklar. Diplomaten hielten dies für wahrscheinlich.

Es ist der erste Besuch eines US-Außenministers in China seit fünf Jahren. Die Beziehungen zwischen Washington und Peking haben sich in den vergangenen Jahren wegen Handels- und Menschenrechtsfragen, dem Umgang mit Taiwan und einer Vielzahl weiterer Themen deutlich verschlechtert. Auch bei anderen Gelegenheiten kommt es immer wieder zu Streitigkeiten zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt.