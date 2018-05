US-Außenminister Pompeo auf dem Weg nach Nordkorea

US-Außenminister Mike Pompeo ist auf dem Weg nach Nordkorea. Pompeo werde dort "mein anstehendes Treffen mit Kim Jong Un vorbereiten", sagte US-Präsident Donald Trump am Dienstag im Weißen Haus in Washington. Der Außenminister würde "in einer Stunde" in Nordkorea ankommen. Trump will bei einem Gipfel in wenigen Wochen mit dem nordkoreanischen Machthaber über das Atomprogramm von Pjöngjang verhandeln.

Auf die Frage, ob Pompeo die in Nordkorea inhaftierten US-Bürger zurück in die USA holen werde, antwortete Trump: "Wir werden es alle bald herausfinden." Der US-Präsident wiederholte seine Aussage, Zeit und Ort für das Treffen mit Kim stünden bereits fest. "Wir werden sehen, wie es ausgeht. Vielleicht haben wir auch keinen Erfolg", sagte Trump. Der US-Präsident äußerte sich zu Nordkorea während seiner Ankündigung, dass die USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran aussteigen.

Nachdem die Spannungen zwischen den USA und Nordkorea im vergangenen Jahr zugenommen hatten, kam im Februar diplomatische Bewegung in den Konflikt. Ende April trafen Kim und der südkoreanische Staatschef Moon Jae In zu einem historischen Gipfeltreffen im Grenzgebiet zwischen Nord- und Südkorea zusammen. Dabei bekannten sie sich zum Ziel eines dauerhaften und stabilen Friedens und einer atomwaffenfreien koreanischen Halbinsel.