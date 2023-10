US-Außenminister ruft Israel zu Schutz von Zivilbevölkerung in Gazastreifen auf

US-Außenminister Antony Blinken hat Israel aufgefordert, bei Gegenangriffen auf den Gazastreifen nach dem Großangriff der radikalislamischen Hamas Rücksicht auf die Zivilbevölkerung zu nehmen. "Wir haben die Israelis dazu gedrängt, jede erdenkliche Vorsichtsmaßnahme zu ergreifen, um Schaden für Zivilisten zu vermeiden", sagte Blinken am Freitag bei einem Besuch in Katar.

Die USA hatten sich nach dem am vergangenen Samstag gestarteten Hamas-Angriff klar an die Seite Israels gestellt. Inzwischen wachsen aber die Befürchtungen vor einer rasch wachsenden Zahl ziviler Opfer im Gazastreifen bei israelischen Luftangriffen. Israel hatte rund 1,1 Millionen Palästinenser im Norden des Gazastreifens aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen und sich im Süden des Gebiets in Sicherheit zu bringen.