US-Bestsellerautor Cormac McCarthy mit 89 Jahren gestorben

Der US-Bestsellerautor Cormac McCarthy ist tot. Der für düstere Romane wie "No Country for Old Men" (Kein Land für alte Männer) und "The Road" (Die Straße) bekannte Schriftsteller starb am Dienstag im Alter von 89 Jahren in Santa Fe im Bundesstaat New Mexico, wie die Verlagsgruppe Penguin Random House mitteilte. Er starb demnach eines natürlichen Todes.