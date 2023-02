US-Elektroautobauer Tesla baut neues Werk in Mexiko

Der US-Elektroautobauer Tesla wird ein Werk im Norden Mexikos errichten. Die Fabrik soll in der Stadt Monterrey im Bundesstaat Nuevo León gebaut werden, wie der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador am Dienstag nach einem Gespräch mit Tesla-Chef Elon Musk sagte. Das Werk werde "sehr groß" und eine "bedeutende Investition und viele Jobs" bringen.

Musk habe auch versprochen, das Problem von Wassermangel in der Region zu beachten, sagte der mexikanische Präsident. Im vergangenen Jahr hatten die Behörden wegen anhaltender Dürre Wasser rationieren müssen.

Die Fabrik in Mexiko soll das erste Tesla-Werk in Lateinamerika werden. Der Elektroautobauer hat neben seinen Fabriken in den USA auch große Werke in Grünheide in Brandenburg und in Shanghai in China.

fs/ilo