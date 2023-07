US-Finanzministerin Yellen trifft zu Besuch in China ein

Vor dem Hintergrund der angespannten Beziehungen zwischen Washington und Peking trifft US-Finanzministerin Janet Yellen am Donnerstag zu einem viertägigen Besuch in China ein. Yellen will in der Hauptstadt Peking über eine Reihe von Themen sprechen, darunter die Lage der Weltwirtschaft, den Klimawandel und die Schuldenlast ärmerer Länder. Es ist der zweite Besuch eines US-Regierungsmitglieds in China in kurzer Zeit: Erst Mitte Juni war Außenminister Antony Blinken nach Peking gereist.