US-Medienberichte: Selenskyj will am Mittwoch Washington besuchen

US-Medienberichte: Selenskyj will am Mittwoch Washington besuchen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will US-Medienberichten zufolge am Mittwoch bei seiner ersten Auslandsreise seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen sein Land Washington besuchen. Der Nachrichtensender CNN berichtete am Dienstag, geplant sei ein Treffen mit US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus. Laut dem Nachrichtensender Fox News und der Website "Punchbowl News" ist auch ein Besuch des Kongresses vorgesehen.

Die scheidende Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, hatte die Parlamentarier am Dienstag in einem Brief aufgefordert, am Mittwochabend in Washington zu sein. Es werde "einen sehr speziellen Fokus auf Demokratie" geben, erklärte die Parteifreundin von Präsident Biden, ohne dies näher zu erläutern. "Punchbowl News" betonte, der geplante Selenskyj-Besuch könnte wegen Sicherheitsbedenken immer noch abgesagt werden.

Pelosi bestätigte die Berichte über einen Besuch des ukrainischen Staatschefs am Dienstagabend nicht gegenüber der Presse. Aber sie sagte, der Besuch eines "absoluten Helden" wie Selenskyj würde dem US-Kongress "Ehre machen". Das ukrainische Volk kämpfe im Konflikt gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin "für uns alle für die Demokratie".

Selenskyj hat die Ukraine seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen sein Land am 24. Februar nicht verlassen. Der ukrainische Präsident hat sich aber in zahlreichen Telefonaten und Videokonferenz mit Staats- und Regierungschefs ausgetauscht. Am Dienstag reiste er bei seinem bislang wohl riskantesten Frontbesuch in die hart umkämpfte Stadt Bachmut im Osten der Ukraine.

Biden könnte der Ukraine am Mittwoch Medienberichten zufolge die Lieferung des Luftabwehrsystems Patriot zusagen. Ende November hatte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba vor einem Treffen mit seinen Nato-Kollegen in Bukarest gesagt, Patriots seien angesichts der russischen Angriffe auf die Infrastruktur seines Landes mit "am dringlichsten".

Die USA sind in dem seit knapp zehn Monaten andauernden Krieg der wichtigste Unterstützer der Ukraine und liefern zahlreiche Waffen an das Land. Der US-Kongress hatte im Mai ein 40 Milliarden Dollar (rund 38 Milliarden Euro) schweres Hilfspaket für die Ukraine verabschiedet. Der Entwurf für den Haushalt 2023 sieht weitere knapp 45 Milliarden Dollar an Hilfen für das Land vor.