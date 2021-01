US-Nationalgarde wegen Protesten am Kapitol aktiviert 

Nach der Erstürmung des Kongress-Gebäudes in Washington durch militante Anhänger des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump werden Soldaten der Nationalgarde in die US-Hauptstadt entsandt.

Nach der Erstürmung des Kongress-Gebäudes in Washington durch militante Anhänger des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump werden Soldaten der Nationalgarde in die US-Hauptstadt entsandt. Die Nationalgarde sei aktiviert worden, teilte eine Sprecherin des Weißen Hauses am Mittwoch mit. Nach einer Rede Trumps vor Demonstranten waren zuvor wütende Trump-Anhänger zum Kapitol gezogen und hatten das Gebäude gestürmt.

Trump habe die Entsendung der Nationalgarde sowie weiterer Sicherheitsmannschaften des Bundes angeordnet, erklärte die Sprecherin Kayleigh McEnany im Online-Dienst Twitter. "Wir erneuern den Appell von Präsident Trump, auf Gewalt zu verzichten und friedlich zu bleiben", schrieb sie weiter.

Nach Angaben des Pentagon wurden alle 1100 Polizisten des Distrikts Washington D.C. zur Unterstützung der Bundespolizisten ans Kapitol beordert. Auch die benachbarten Bundesstaaten Virginia und Maryland kündigten an, Verstärkung zu schicken.

Trump hatte seine Anhänger zuvor dazu aufgerufen, "friedlich" zu bleiben. "Keine Gewalt!", twitterte der abgewählte Präsident. "Denkt daran, wir sind die Partei von Recht und Ordnung - respektiert unsere großartigen Frauen und Männer in blau." Damit bezog er sich offenbar auf die blauen Uniformen der Polizisten, die rund um das Kapitol im Einsatz waren.

In seiner Rede vor seinen Anhängern hatte Trump seine unbelegten Vorwürfe wiederholt, wonach es bei der Präsidentschaftswahl am 3. November Wahlbetrug gegeben habe. Nach Trumps Rede waren wütende Demonstranten zum Kapitol gezogen und hatten das Gebäude gestürmt. Eine Kongresssitzung, in der Joe Bidens Sieg bei der Präsidentschaftswahl endgültig bestätigt werden sollte, musste in der Folge abgebrochen werden.