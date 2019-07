US-Notenbank Fed senkt erstmals seit 2008 den Leitzins

Vollen Satz Unterhalt zahlen?

Hallo, ich zahle jeden Monat 309 Euro Unterhalt. Und jetzt möchte die Kindes Mutter noch mehr Geld haben. Ich hole jeden Dienstag und Donnerstag meine Tochter von der Schule ab und alle zwei Wochen am Wochenende von Freitag nach Schulschluss bis Sonntag Abend 19 Uhr. Dienstag und Donnerstag auch bis 19 Uhr. Meine Tochter hat bei mir ihr eigenes Zimmer und wenn sie was braucht zum anziehen kaufe ich ihr das natürlich auch sehr gerne. Ich bringe sie immer erst nach den Essen zurück zu ihrer Mutter. Somit hat sie bei mir alles. Ich spiele mit ihr, lerne mit ihr gehe zum Arzt wenn was ist oder zur Kontrolle. Somit meine Frage muß ich ernsthaft den vollen Satz bezahlen oder gibt es eine Möglichkeit für mich da was ein zusparen? Wenn ich das wirklich zahlen muss dann kann ich meine Tochter nicht mehr in der Woche abholen weil ich mir dann ein zweiten job suchen muss um durchs leben zu kommen. Ich hoffe das hier mir wehr helfen kann das ich meine kleine weiterhin so bei mir haben kann. LG