US-Notenbank verkündet neue Leitzinsentscheidung

Die Fed in Washington

Die US-Notenbank Fed verkündet am Mittwoch (14.00 Uhr Ortszeit; 20.00 Uhr MESZ) eine neue Leitzinsentscheidung. Analysten erwarten im Kampf gegen die hohe Inflation eine weitere Erhöhung des Leitzinses um 0,25 Prozentpunkte. Es wäre die zehnte Leitzinserhöhung in Folge seit dem März vergangenen Jahres und würde die Zinsspanne auf zwischen 5,0 und 5,25 Prozent anheben.

Die Entscheidung der Federal Reserve (Fed) fällt vor dem Hintergrund der Bankenkrise, die zuletzt mit dem Zusammenbruch der kalifornischen First Republic Bank neu entflammt war, und einer sich abschwächenden Konjunktur in den USA. Die Inflation im Land ist in den vergangenen Monaten zwar deutlich zurückgegangen, liegt mit fünf Prozent aber nach wie vor deutlich über der Fed-Zielmarke von zwei Prozent.