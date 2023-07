US-Präsident Biden zu Europa-Reise aufgebrochen

US-Präsident Joe Biden ist am Sonntag zu einer Europa-Reise aufgebrochen. Die Maschine des Präsidenten startete vom Luftwaffenstützpunkt Dover in Delaware und wurde am späten Sonntagabend in Großbritannien erwartet. Zum Auftakt seines Europa-Besuchs trifft Biden am Montag König Charles III. und den britischen Premier Rishi Sunak. Mit den Treffen will der Präsident nach Angaben des Weißen Hauses "die engen Beziehungen" zwischen den USA und Großbritannien weiter stärken.