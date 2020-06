US-Präsident Trump hält in Tulsa umstrittene Wahlkampfveranstaltung ab

US-Präsident Donald Trump hält nach einer dreieinhalbmonatigen Zwangspause wegen der Coronavirus-Pandemie am Samstag (19.00 Uhr Ortszeit; Sonntag 02.00 Uhr MESZ) erstmals wieder eine große Wahlkampfveranstaltung ab. Der Auftritt vor zehntausenden Anhängern in Tulsa im Bundesstaat Oklahoma ist aus mehreren Gründen umstritten: Die Gesundheitsbehörden befürchten eine Vielzahl neuer Coronavirus-Infektionen, wenn so viele Menschen zusammenkommen, Tulsa war zudem vor knapp 100 Jahren der Ort eines der schlimmsten Massaker an Schwarzen in der jüngeren US-Geschichte.

Ein weißer Mob tötete dort im Jahr 1921 Schätzungen zufolge bis zu 300 Afroamerikaner. Rund um Trumps Wahlkampfauftritt werden Proteste von Gegendemonstranten erwartet. Der Bürgermeister hat eine nächtliche Ausgangssperre für Teile der Innenstadt verhängt.