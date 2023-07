US-Rapperin Cardi B wirft nach Getränkedusche ihr Mikrofon auf eine Zuschauerin

US-Rapperin Cardi B hat bei einem Konzert in Las Vegas ihr Mikrofon auf eine Zuschauerin geworfen, die sie mit ihrem Getränk nass gespritzt hatte. Ein Video des Vorfalls machte am Sonntag in den Online-Netzwerken die Runde. Auf dem Video ist zu sehen, wie die Sängerin nach der Dusche aus dem großen Plastikbecher ihr Mikrofon mit voller Wucht auf die Angreiferin im Publikum schmeißt. Anschließend greifen auch ihre Sicherheitsleute ein.