US-Raumsonde Osiris-Rex soll Bodenproben von einem Asteroiden zur Erde bringen

Die US-Raumsonde Osiris-Rex soll am Sonntag Bodenproben vom Asteroiden Bennu zur Erde bringen. Dazu soll die Sonde nach Angaben der US-Raumfahrtbehörde Nasa in einer Höhe von mehr als 100.000 Kilometern eine Kapsel mit den Proben abwerfen. 13 Minuten nach dem Eintritt in die Erdatmosphäre soll die Kapsel gegen 17.00 Uhr (MESZ) abgebremst von zwei Fallschirmen auf einem Militärgelände im Bundesstaat Utah landen.