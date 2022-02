Mann legt Blumen vor Ukraine-Botschaft in Washington ab

US-Regierung: Moskau will pro-russische Regierung in Kiew installieren

Die russische Militäroffensive in der Ukraine zielt nach Einschätzung der USA auf den Sturz der pro-westlichen Regierung in Kiew ab.

Moskau wolle eine Russland-freundliche Regierung installieren, sagte ein Mitarbeiter des US-Verteidigungsministeriums am Donnerstag.

Russland hatte am Morgen einen großangelegten Angriff aus mehreren Richtungen auf die Ukraine begonnen. Bis zum Nachmittag stießen russische Bodentruppen bereits in den Großraum von Kiew vor. Nach Einschätzung des Pentagon-Mitarbeiters zielt die Invasion in der ersten Phase auf die Einnahme der Hauptstadt Kiew und anderer wichtiger Städte ab.

Die russische Armee habe am Donnerstagmorgen zur Einleitung der Invasion rund hundert ballistische Raketen auf militärische Anlagen des Nachbarlandes abgefeuert, sagte der Pentagon-Mitarbeiter. Zugleich hätten die russischen Streitkräfte 75 schwere und mittelschwere Bomber in den Kampfeinsatz geschickt.

Zur Größe der Bodentruppen, die in das ukrainische Territorium vorstießen, machte der Vertreter des US-Verteidigungsministeriums keine konkreten Angaben. Seit dem Zweiten Weltkrieg habe es keinen Einmarsch konventioneller Truppen in einen anderen Staat von "diesem Umfang und Ausmaß" gegeben, sagte er aber. Bislang seien die russischen Truppen allerdings nicht bis in die Westukraine vorgerückt.

Russland wolle die ukrainische Regierung "enthaupten" und in dem Nachbarland "sein eigenes Regierungssystem errichten", führte der Pentagon-Vertreter aus.

Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj strebt einen Beitritt seines Landes zur Nato an, ohne dass die Allianz seinem Land dafür in den vergangenen Jahren eine konkrete Perspektive eröffnet hätte. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte eine schriftliche Zusage des Westens gefordert, wonach eine Nato-Aufnahme der Ukraine ausgeschlossen ist. Dies wurde ihm verweigert.