US-Regierung: Wasserversorgung im südlichen Gazastreifen wiederhergestellt

Palästinenser in Khan Junis stehen für Wasser an

Israel hat nach Angaben der US-Regierung die Wasserversorgung im Süden des Gazastreifens wiederhergestellt. Der Nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, sagte am Sonntag im Fernsehsender CNN, israelische Regierungsvertreter hätten ihm mitgeteilt, "dass sie tatsächlich die Wasserleitung im südlichen Gazastreifen wieder aufgedreht haben".

Nach dem Großangriff der Hamas am Samstag vergangener Woche hatte Israel den von der radikalen Palästinenserorganisation beherrschten Gazastreifen vollständig abgeriegelt. Die Lieferung von Treibstoff, Lebensmitteln und Wasser in den dicht besiedelten Küstenstreifen wurde gestoppt.

Am Freitag rief die israelische Armee die Zivilisten im Norden des Gazastreifens zudem zur Flucht in den Süden auf. Eigenen Angaben zufolge bereitet sich das israelische Militär auf eine Bodenoffensive in dem Palästinensergebiet vor.