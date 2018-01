US-Regierung kürzt Millionenhilfen für Palästinenser um mehr als die Hälfte

Die USA haben ihre Zahlungen an das UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) um mehr als die Hälfte gekürzt. Washington habe 60 Millionen Dollar überwiesen, halte aber weitere Zuwendungen in Höhe von 65 Millionen Dollar zurück, sagte ein ranghoher Vertreter des US-Außenministeriums am Dienstag. Ein Sprecher des Hilfswerks warnte vor der "schlimmsten Finanzierungskrise" in der Geschichte der Institution.

Mit der Teilzahlung sei es dem UN-Hilfswerk ermöglicht worden, seine Arbeit fortzusetzen, fügte der Ministeriumsvertreter hinzu. Es gehe nicht darum, irgendjemanden zu "bestrafen", sagte auch die Sprecherin des Außenministeriums. Vielmehr strebe die Regierung von US-Präsident Donald Trump eine gerechtere Lastenverteilung an.

Die 1950 gegründete UN-Behörde finanziert unter anderem Krankenhäuser und Schulen für die Palästinenser im Westjordanland, im Gazastreifen sowie in arabischen Nachbarländern wie Jordanien. Jahrzehntelang waren die USA der größte Beitragszahler für das Hilfswerk. Nun sollten andere Länder vorangehen, sagte die Ministeriumssprecherin - vor allem die Länder, die Kritik an der Palästinenser-Politik der USA übten.

Ein Sprecher des UN-Hilfswerks sagte, die "dramatisch gesenkten Beiträge" würden zur "schlimmsten Finanzierungskrise" in der Geschichte der Institution führen. Eine anderweitige Finanzierung sei derzeit nicht in Aussicht.

Laut Pierre Krähenbühl, Direktor des Palästinenser-Hilfswerks, bedrohen die Kürzungen eines der "erfolgreichsten und innovativsten" Entwicklungs-Projekte im Nahen Osten. Er verwies darauf, dass die USA im vergangenen Jahr noch 350 Millionen Dollar überwiesen hätten.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres erklärte, er sei "sehr besorgt" wegen der Entscheidung und hoffe, dass Washington sein finanzielles Engagement aufrecht erhalte. Das Hilfswerk sei keine palästinensische Einrichtung, sondern eine "UN-Institution", betonte Guterres.

Israel begrüßte die Kürzungen. Der UN-Gesandte des Landes, Danny Danon, sagte, das Hilfswerk unterstütze "Propaganda" gegen Israel, verlängere die "Not" der palästinensischen Flüchtlinge und schüre "Hass". Es sei an der Zeit, diese "Absurdität" zu beenden.

Eine Vertreterin der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) erklärte, die USA wollten das Hilfswerk auf Geheiß Israels "zerlegen". Die Kürzungen würden die Region weiter destabilisieren.

Im Vorfeld der Entscheidung vom Dienstag hatte es innerhalb der US-Regierung Auseinandersetzungen um die Hilfszahlungen gegeben. Anfang Januar schrieb Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter, die USA würden "hunderte Millionen Dollar" an die Palästinenser zahlen, ohne dafür "Anerkennung oder Respekt" zu erhalten. Medienberichten zufolge soll sich die UN-Botschafterin der USA, Nikki Haley, für eine komplette Streichung der Gelder eingesetzt haben.

Unterdessen sprach sich Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn für eine Anerkennung Palästinas als Staat aus. "Wir Europäer müssen zeigen, dass auch die Palästinenser ein Recht auf ihren eigenen Staat haben", sagte Asselborn der "Süddeutschen Zeitung" (Mittwochsausgabe). "Wenn Frankreich mit der Anerkennung Palästinas voran gehen würde, würden weitere Staaten folgen, auch Luxemburg."

Die Möglichkeit einer gemeinsamen Haltung aller EU-Staaten sieht Asselborn zur Zeit allerdings nicht.