US-Repräsentantenhaus stimmt für Übergangshaushalt ohne Ukraine-Hilfe

Wenige Stunden vor einer drohenden Haushaltssperre hat das US-Repräsentantenhaus mit überraschend großer Mehrheit der Demokraten für einen Übergangshaushalt gestimmt, der keine weiteren Hilfen für die Ukraine beinhaltet. Für den vom republikanischen Vorsitzenden des Hauses, Kevin McCarthy, eingebrachten Entwurf stimmten am Samstag 335 Abgeordnete, 91 votierten mit Nein. Der von den Demokraten kontrollierte Senat begann am Samstag eine Abstimmung über den Text des Repräsentantenhauses. Der Entwurf muss auch dort verabschiedet werden, um eine Haushaltssperre abzuwenden.

McCarthys Entwurf enthält nicht die von den Demokraten von US-Präsident Joe Biden geforderten Hilfen für die Ukraine, die am 24. Februar 2022 von Russland angegriffen wurde. Dennoch stimmten am Samstag 209 Demokraten mit Ja und nur einer mit Nein für den Entwurf, mit dem die Finanzierung des Bundes für 45 Tage aufrechterhalten werden soll. Bei den Republikanern waren es 126 Ja-Stimmen und 90 Nein-Stimmen. Damit stimmten deutlich mehr Demokraten für den republikanischen Vorschlag als Republikaner.

Während die Demokraten den von McCarthy vorgeschlagenen Text geprüft hatten, löste einer ihrer Abgeordneten, Jamaal Bowman, einen Feueralarm in einem Kongressgebäude aus. Eine Sprecherin erklärte, es habe sich um einen Unfall gehandelt. Die Republikaner warfen ihm vor, versucht zu haben, das Verfahren zu verzögern.

Für McCarthy, der erst nach umfangreichen Zugeständnissen an ultrarechte Republikaner zum Vorsitzenden des Repräsentantenhauses gewählt worden war, geht es auch um sein eigenes Amt. Rechte Hardliner seiner eigenen Fraktion hatten damit gedroht, ihn abzusetzen, sollte der Entwurf die nötige Unterstützung der Demokraten erhalten.

"Wissen Sie was, wenn ich meinen Posten riskieren muss, um das amerikanische Volk zu verteidigen, werde ich das tun", sagte McCarthy am Samstag. Eine der Hardliner, Lauren Boebert, wollte sich im Nachhinein nicht dazu äußern, ob die Gruppe versuchen würde, McCarthy des Amtes zu entheben.

Damit der Haushaltsentwurf verabschiedet wird, muss er beide Kammern des US-Kongresses passieren. Im Senat begann am Samstag eine Abstimmung über den Text des Repräsentantenhauses. Laut US-Medienberichten hat das Weiße Haus bereits signalisiert, sich mit dem Text des Repräsentantenhauses einverstanden erklären zu können und die Ukraine-Hilfen dann an anderer Stelle festschreiben zu wollen. Es hatte ursprünglich gefordert, dass der Haushalt 24 Milliarden US-Dollar für militärische und humanitäre Hilfe für Kiew enthalten sollte.

Biden muss den Haushaltsentwurf unterzeichnen, damit er in Kraft tritt. Sollten sich seine Demokraten und die oppositionellen Republikaner nicht in letzter Minute einigen, tritt um Mitternacht (Ortszeit, 06.00 Uhr MESZ) der Shutdown in Kraft. Hunderttausende Staatsbedienstete müssen dann in den unbezahlten Zwangsurlaub geschickt und zahlreiche öffentliche Einrichtungen geschlossen werden.

Der Kompromissvorschlag würde eine Finanzierung der Bundesbehörden bis zum 17. November sichern. Damit wäre Zeit für weitere Haushaltsverhandlungen gewonnen.

In den USA ist es in den vergangenen Jahrzehnten wiederholt zu einer Haushaltssperre gekommen. Die letzte ereignete sich im Dezember 2018 und Januar 2019 unter dem damaligen Präsident Trump - und war mit 35 Tagen die längste der US-Geschichte.