US-Republikanerin Nikki Haley steigt in Präsidentschaftsrennen ein

Die US-Republikanerin und frühere UN-Botschafterin Nikki Haley steigt ins Präsidentschaftsrennen 2024 ein - und fordert damit den früheren Präsidenten Donald Trump heraus. Es sei Zeit für eine "neue Generation" politischer Führungskräfte, sagte die 51-jährige frühere Gouverneurin des Bundesstaates South Carolina am Dienstag in einem Online-Video. Sie wolle "haushaltspolitische Verantwortung wiederentdecken, unsere Grenze sichern und unser Land, unseren Stolz und unsere Bestimmung stärken".

Die Tochter indischer Einwanderer will am Mittwoch in Charleston in South Carolina ihre erste große Wahlkampfrede halten. Haley war von 2011 bis 2017 die erste Frau im Gouverneursamt in dem Bundesstaat im Südosten der USA. Unter Trump wurde sie dann Anfang 2017 Botschafterin ihres Landes bei den Vereinten Nationen. Den Posten gab sie Ende 2018 auf.

Trump hatte im November seine Bewerbung um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner verkündet. Haley ist nun die erste namhafte Vertreterin der konservativen Partei, die den Ex-Präsidenten herausfordert.