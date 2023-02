US-Schauspielerin Raquel Welch im Alter von 82 Jahren gestorben

Die durch den Fantasyfilm "Eine Million Jahre vor unserer Zeit" (1966) weltweit bekannt und zum Sexsymbol gewordene US-Schauspielerin Raquel Welch ist tot. Die Darstellerin starb am Mittwochmorgen im Alter von 82 Jahren nach "kurzer Krankheit", wie ihr Management mitteilte. Nähere Angaben zur Todesursache wurden zunächst nicht gemacht.

Die Schauspielerin war in den 1960er und 1970er Jahren eines der großen Sexsymbole der Filmwelt. Zu verdanken hatte sie das dem Steinzeit-Fantasyfilm "Eine Million Jahre vor unserer Zeit", in dem sie in einer Art knappem Tierleder-Bikini auftrat - und vor allem dem dazugehörigen Filmposter, das um die Welt ging. "Mit der Veröffentlichung dieses berühmten Filmposters hat sich auf einen Streich alles in meinem Leben geändert", schrieb sie später in ihren Memoiren.

Welch spielte auch in dem Film "Das älteste Gewerbe der Welt" (1967), dem Mantel-und-Degen-Film "Die drei Musketiere" (1973) sowie in der Komödie "Die nackte Kanone 33 1/3" (1994) mit. Für ihre Rolle in "Die drei Musketiere" gewann sie einen Golden Globe.