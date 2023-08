US-Showmaster Bob Barker im Alter von 99 Jahren gestorben

Der bekannte US-Showmaster Bob Barker ist tot. Der Moderator, der 35 Jahre lange durch die Fernsehshow "The Price Is Right" führte, starb im Alter von 99 Jahren, wie sein Pressesprecher am Samstag mitteilte.

Barker gewann in seiner 60-jährigen Radio- und Fernsehkarriere 19 Emmys - die wichtigsten Fernsehpreise der USA. Die Sendung "The Price Is Right", die in Deutschland in den 1990er Jahren unter dem Titel "Der Preis ist heiß" adaptiert wurde, ist die am längsten laufende Spielshow in der Geschichte des US-Fernsehens. Barker war von 1972 bis 2007 das Gesicht der Sendung.

Barker engagierte sich auch als Tierschützer. Der Anti-Walfang-Gruppe Sea Shepherd spendete er einst fünf Millionen Dollar. Er moderierte auch 20 Jahre lang die Wahl zur Miss USA und überzeugte die Organisatoren des Wettbewerbs davon, Pelze von der Bühne zu verbannen.