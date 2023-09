US-Soldat Travis King nach Ausweisung aus Nordkorea in US-Gewahrsam

Der im Juli aus Südkorea nach Nordkorea übergetretene US-Soldat Travis King ist von Pjöngjang ausgewiesen worden und befindet sich in US-Gewahrsam. "Ich kann bestätigen, dass der Gefreite Travis King sich in US-Gewahrsam befindet", sagte ein US-Regierungsvertreter am Mittwoch. Zuvor hatte die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtet, King solle ausgewiesen werden.

Der Soldat hatte am 18. Juli in einem aufsehenerregenden Vorfall die Grenze von Süd- nach Nordkorea übertreten. King hatte eigentlich nach einer Schlägerei, einer Auseinandersetzung mit der Polizei und einem Gefängnisaufenthalt in Südkorea in die USA geflogen werden sollen. King konnte sich aber vom Flughafen absetzen und einer Besichtigungstour an der Demilitarisierten Zone zwischen Nord- und Südkorea anschließen. Dort trat er über die Grenze.

Im August meldete KCNA, King habe ein Geständnis abgelegt und zugegeben, "illegal" nach Nordkorea gekommen zu sein, um "der unmenschlichen Misshandlung und Rassendiskriminierung in der US-Armee" zu entgehen. Nordkorea-Fachleute sahen in der Wortwahl Hinweise auf eine Verhandlungstaktik.

Kings Grenzübertritt hatte sich inmitten sehr angespannter Beziehungen zwischen Nord- und Südkorea ereignet. Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hatte zu verstärkten Kriegsvorbereitungen und der Massenproduktion verschiedener Waffen und dem Ausbau seines Nukleararsenals aufgerufen. Die beiden koreanischen Staaten befinden sich technisch gesehen weiterhin im Kriegszustand. Der Konflikt zwischen 1950 und 1953 endete mit einem Waffenstillstand und nicht mit einem Friedensvertrag.