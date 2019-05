US-Stars übertrumpfen sich bei legendärer Met-Gala in punkto Extravaganz

Die für ihre Extravaganz bekannte exklusive Jahresgala des New Yorker Metropolitan Museum of Art (Met) hat sich in diesem Jahr selbst übertroffen: Extravagante Höhepunkte lieferte am Montagabend (Ortszeit) Superstar Lady Gaga, die bei einer Strip-Show auf dem rosa Teppich einen Look nach dem anderen enthüllte. Absoluter Hingucker war aber auch Popstar Katy Perry, die als glitzernder, kristallener Kronleuchter erschien.

Die Gala ist jedes Jahr ein Schaulaufen der A-Prominenz, nur die wirklich wichtigen Leute werden eingeladen - und müssen dann rund 35.000 Dollar (rund 31.000 Euro) pro Platz zahlen. Das Geld kommt dem Kostüminstitut des Metropolitan Museum of Art zugute. Zu den diesjährigen Gästen zählten auch die Models Kylie Jenner, Gisele Bündchen und Gigi Hadid, Schauspielerin Kristen Stewart und die Rapperinen Nicki Minaj und Cardi B.

Das Motto in diesem Jahr lautete "Camp" - nach einem Essay der US-Schriftstellerin Susan Sontag aus dem Jahr 1964. "Camp ist von Natur aus umstürzlerich, konfrontativ und den Status quo herausfordernd", erläuterte der Kurator des Met-Kostüminstituts Andrew Bolton das Konzept im Vorfeld der Gala. Die entsprechende Ausstellung wird am Donnerstag eröffnet und läuft bis zum 8. September.