US-TV-Star Betty White mit 99 Jahren gestorben

Die US-Schauspielerin und Entertainerin Betty White ist tot.

Die US-Schauspielerin und Entertainerin Betty White ist tot. Die Darstellerin der Witwe Rose Nylund aus der Serie "Golden Girls" starb im Alter von 99 Jahren, wie US-Medien am Freitag unter Berufung auf ihren Agenten Jeff Witjas berichteten. Das Nachrichtenportal TMZ berichtete unter Berufung auf Sicherheitskreise, White sei in ihrem Haus gestorben.

"Obwohl Betty bald 100 Jahre alt wurde, dachte ich, sie würde ewig leben", sagte Witjas dem "People Magazin". "Ich werde sie schrecklich vermissen."

Die vielfach ausgezeichnete Komikerin hatte eine der längsten Karrieren in der Geschichte des Showbusiness: 1922 in Chicago geboren, begann sie als Model und im Radio zu arbeiten, bevor sie ab 1949 regelmäßig im Fernsehen auftrat. In den 1950ern war sie Produzentin der Serie "Life with Elizabeth" - eine der ersten Frauen in diesem Beruf.

Zur Kultfigur wurde sie ab Mitte der 1980er mit ihrer Rolle in der Serie "Golden Girls" über vier ältere Frauen, die sich ein Haus in Miami teilen. White war Rose Nylund, eine schrullige Frau aus Minnesota, die den Gegenpart zu den von Bea Arthur, Rue McClanahan und Estelle Getty gespielten kultivierteren Charakteren bildete.

Noch 2019 übernahm White eine Sprechrolle im Animationsfilm "Toy Story 4". Sie gewann mehrere Emmy-Awards, darunter eine Auszeichnung für ihr Lebenswerk. Selbst im hohen Alter war sie noch rege auf der Internetplattform Instagram aktiv.

Ihr Leben war untrennbar mit der Unterhaltungsindustrie verbunden. Selbst ihren dritten Ehemann Allen Ludden lernte sie bei einer Quizsendung kennen - er war der Moderator. Sie waren von 1963 bis 1981 verheiratet. Danach heiratete White nie wieder. Kinder hatte sie keine.

Die Frau mit dem unverkennbaren blonden Haarschnitt und den hellblauen Augen war für ihre respektlosen Sprüche bekannt. Als sie von US-Moderator David Letterman einmal nach ihren Lieblingsbeschäftigungen gefragt wurde, sagte sie: "Hauptsächlich mit Tieren spielen. Und Wodka ist eine Art Hobby".

Als einer der ersten reagierte Präsident Joe Biden auf die Nachricht von Whites Tod: Sie sei eine "wunderbare Dame" gewesen, sagte er zu Reportern. "Neunundneunzig Jahre alt - wie meine Mutter sagen würde, Gott liebt sie!" Auf Twitter schrieb der US-Präsident, die Komikerin habe "Generationen von Amerikanern ein Lächeln auf die Lippen gezaubert".

Auch das US-Militär würdigte diese "wahre Legende auf und neben der Leinwand", die auch "während des Zweiten Weltkriegs im amerikanischen weiblichen Freiwilligendienst gedient" hatte. Schauspieler Ryan Reynolds erklärte auf Twitter, die Welt sehe nach ihrem Tod "anders" aus.

Die Schauspielerin, die sich bis zu ihrem Tod guter Gesundheit erfreute, wäre am 17. Januar 100 Jahre alt geworden. "Mein 100. Geburtstag ... Ich kann nicht glauben, dass er kommt", schrieb sie noch am Dienstag auf Twitter und teilte ein Interview, das sie zu diesem Anlass gegeben hatte.