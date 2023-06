USA: Russland will mit iranischer Hilfe Drohnenfabrik bauen

Russland will nach US-Angaben mit iranischer Hilfe eine Drohnenfabrik bauen, die schon im kommenden Jahr voll einsatzfähig sein könnte. "Wir haben Informationen, dass Russland vom Iran Material erhält, das zum Bau einer Drohnen-Produktionsanlage in Russland benötigt wird", erklärte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby, am Freitag. "Diese Fabrik könnte Anfang kommenden Jahres vollkommen betriebsbereit sein."

Das Weiße Haus veröffentlichte dazu ein Satellitenbild, das den Standort der geplanten Fabrik zeigen soll. Dieser liegt demnach in der rund 900 Kilometer östlich von Moskau gelegenen Sonderwirtschaftszone Alabuga.

"Die russisch-iranische Militärpartnerschaft scheint sich zu vertiefen", erklärte Kirby. Russland habe vom Iran bereits hunderte Drohnen im Krieg gegen die Ukraine erhalten. Diese würden bislang im Iran gebaut und dann über das Kaspische Meer an Russland geliefert.

"Russland hat iranische Drohnen in den vergangenen Wochen genutzt, um Kiew anzugreifen und die ukrainische Bevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen", erklärte Kirby. Der Sprecher kündigte neue Sanktionen gegen jene an, die am Transport von Rüstungsgütern vom Iran an Russland für einen Einsatz gegen die Ukraine beteiligt seien.

Die Rüstungspartnerschaft laufe aber in beide Richtungen, betonte Kirby. So wolle der Iran russische Rüstungsgüter im Wert von Milliarden von Dollar kaufen, darunter Kampfhubschrauber.

Westliche Staaten hatten nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Februar 2022 harte Sanktionen gegen Russland verhängt. Moskau ist auch deswegen auf Rüstungslieferungen von Verbündeten wie dem Iran angewiesen. Die USA werfen auch Nordkorea vor, Russland mit Waffen zu beliefern.