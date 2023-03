USA geben 400 Millionen Dollar neue Militärhilfen für Ukraine bekannt

Himars-Raketenwerfer in Rumänien

Die USA haben am Rande des Besuchs von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) neue Militärhilfen für die Ukraine im Umfang von 400 Millionen Dollar (rund 377 Millionen Euro) verkündet. Wie US-Außenminister Antony Blinken am Freitag bekanntgab, umfasst das neue Paket unter anderem Munition für Mehrfachraketenwerfer vom Typ Himars und für Haubitzen. Die Ukraine würde diese Waffen bereits "effektiv bei ihrer Verteidigung einsetzen".

Geliefert werden soll auch Munition für Schützenpanzer vom Typ Bradley. Die USA stellen der ukrainischen Armee zudem weitere Ausrüstung zur Verfügung und bieten mehr Training an. Das Weiße Haus hatte am Vortag neue Militärhilfen für die Ukraine in Aussicht gestellt.

Die USA sind der wichtigste Unterstützer der Ukraine im Krieg gegen Russland. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine vor etwas über einem Jahr hat Washington Kiew bereits Militärhilfen in Höhe von mehr als 32 Milliarden Dollar geliefert oder zugesagt.