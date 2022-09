Austin bei seiner Rede in Ramstein

USA leisten Ukraine weitere Militärhilfen in Höhe von 675 Millionen Dollar

Die USA leisten der Ukraine weitere Militärhilfen im Umfang von rund 675 Millionen Dollar (rund 675 Millionen Euro). Das neue Hilfspaket umfasse unter anderem die Lieferung weiterer Haubitzen, Raketen, Artilleriemunition und von gepanzerten Fahrzeugen, sagte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Donnerstag zum Auftakt einer Konferenz der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein. Die militärische Unterstützung der Verbündeten für die Ukraine zahle sich aus, betonte Austin: "Wir sehen den nachweisbaren Erfolg unserer Bemühungen auf dem Schlachtfeld."

Austin hatte die Verteidigungsminister und andere Spitzenvertreter der Kontaktgruppe zu dem Treffen in Ramstein eingeladen. Dort wollen sie nach US-Angaben "über die anhaltende Krise in der Ukraine und verschiedene Sicherheitsfragen" beraten. Erstmals hatte die Kontaktgruppe Ende April in Ramstein getagt.

Der US-Verteidigungsminister lobte die Beiträge anderer Verbündeter für die Ukraine und dankte Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) für Deutschlands Beitrag zur Stärkung der ukrainischen Luftabwehr.

Die Bundesregierung hatte der Ukraine Ende August weitere Waffenlieferungen im Wert von mehr als 500 Millionen Euro zugesagt. Unter anderem geht es dabei um drei zusätzliche Luftabwehrsysteme des Typs Iris-T, ein Dutzend Bergepanzer, 20 auf Pick-Up-Fahrzeuge montierte Raketenwerfer sowie Antidrohnengeräte und Präzisionsmunition.