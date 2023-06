USA sagen Ukraine weitere Militärhilfen von halber Milliarde Dollar zu

Die USA haben der Ukraine im Krieg gegen Russland weitere Militärhilfen in Höhe von einer halben Milliarde Dollar zugesagt. Das neue Rüstungspaket mit einem Umfang von umgerechnet 460 Millionen Euro soll die Ukraine bei ihrer Gegenoffensive gegen Russland unterstützen sowie den Schutz vor russischen Luftangriffen verbessern, wie das US-Verteidigungsministerium am Dienstag mitteilte.

Die USA liefern Kiew laut dem Pentagon unter anderem 30 Schützenpanzer vom Typ Bradley und 25 Panzerfahrzeuge vom Typ Stryker. Geliefert werden auch zusätzliche Munition für das Luftabwehrsystem Patriot und den Mehrfachraketenwerfer Himars, neue Flugabwehrsysteme vom Typ Stinger, Artilleriemunition und Panzerabwehrraketen. Die Verkündung des neuen Hilfspakets erfolgt wenige Tage nach dem Aufstand der russischen Söldnergruppe Wagner.

Die USA sind der wichtigste Unterstützer der Ukraine im Krieg gegen Russland und haben dem Land seit Beginn des russischen Angriffs im Februar 2022 Militärhilfen im Wert von mehr als 40 Milliarden Dollar zugesagt. Die Unterstützung der Ukraine wird am Mittwoch auch Thema beim Antrittsbesuch von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) in Washington sein. Pistorius wird in der US-Hauptstadt unter anderem US-Verteidigungsminister Lloyd Austin treffen.