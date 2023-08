USA sehen keine Hinweise für Raketenabschuss von Prigoschin-Flugzeug

Trümmerteile des Flugzeugs in der russischen Region Twer

Die USA sehen keine Hinweise auf einen Abschuss des Flugzeugs mit Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin an Bord durch eine Boden-Luft-Rakete. Es gebe "keine Informationen die nahelegen, dass es eine Boden-Luft-Rakete gab", sagte der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, Pat Ryder, am Donnerstag bei einer Pressekonferenz im Pentagon. Berichte über eine Rakete seien "falsch". Er könne aber keine Angaben zur Absturzursache machen.

Das Flugzeug war am Mittwochabend in der Region Twer nahe des Ortes Kuschenkino abgestürzt. Nach Angaben des Katastrophenschutzministeriums überlebte keiner der zehn Insassen. Die russische Luftfahrtbehörde Rosawiatsija bestätigte zeitgleich, dass sich Prigoschin an Bord des Flugzeugs auf dem Weg von Moskau nach St. Petersburg befunden habe. Die Behörden gaben den Tod des Söldnerchefs jedoch nicht formell bekannt, weil die Leichen noch nicht identifiziert wurden.

Der russische Präsident Wladimir Putin, den Prigoschin im Juni mit einer kurzzeitigen Rebellion offen herausgefordert hatte, drückte am Donnerstag "den Familien aller Opfer" sein Beileid aus. Zugleich bezeichnete er Prigoschin als einen "fähigen" Mann, der "schwere Fehler" begangen habe.