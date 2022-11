USA stellen Ukraine weitere 400 Millionen Dollar an Militärhilfen zur Verfügung

Die USA haben weitere Militärhilfen an die Ukraine im Wert von 400 Millionen Dollar (389 Millionen Euro) angekündigt. Das Paket umfasst Waffen, Munition und Ausrüstung zur Luftabwehr aus US-Beständen, wie US-Außenminister Antony Blinken am Mittwoch mitteilte. Damit solle die Ukraine bei der Selbstverteidigung unter anderem gegen Russlands "unbarmherzige Angriffe" auf die Energie-Infrastruktur des Landes unterstützt werden.

"Wir werden die Ukraine so lange wie nötig weiter unterstützen, damit sie sich weiter verteidigen kann und am Verhandlungstisch in der stärkstmöglichen Position ist, wenn die Zeit dafür kommt", erklärte Blinken. Den Angaben zufolge haben die USA seit dem Amtsantritt von Präsident Joe Biden im Januar 2021 der Ukraine Militärhilfen in Höhe von 19,7 Milliarden Dollar zur Verfügung gestellt.