USA stocken Truppen in Deutschland um 1500 Soldaten auf

Das Kontingent der in Deutschland stationierten US-Soldaten wird trotz anhaltender Unstimmigkeiten zwischen Washington und Berlin um rund 1500 Soldaten aufgestockt. Zusätzlich zu den bereits in Deutschland stationierten US-Soldaten würden die neuen Einheiten "bis 2020" nach Deutschland kommen, erklärte US-Botschafter Richard Grenell unter Berufung auf das US-Heereskommando in Europa (Eucom) am Freitag in Berlin. Ein Großteil der neuen Einheiten wird in Bayern stationiert.

Die zusätzlichen US-Streitkräfte würden "für die Stärkung der NATO und der europäischen Sicherheit im Einsatz" sein, hieß es in Grenells Mitteilung. Die US-Armee in Europa (USAREUR) erklärte, die Aufstockung sei Teil der US-Strategie, ihr Militär auszubauen. Es handele sich dabei um neue dauerhaft in Europa stationierte Einheiten.

Derzeit sind in Deutschland rund 34.800 US-Soldaten stationiert. Im bayerischen Grafenwöhr werden nach USAREUR-Informationen zwei Raketenwerfer stationiert sowie ein Hauptquartier für mobile Artillerie-Einheiten eingerichtet. In Ansbach wird demnach ein Kurzstrecken-Flugabwehr-Bataillon stationiert. Unterstützungstruppen kommen nach Grafenwöhr, Ansbach, Hohenfels sowie ins rheinland-pfälzische Baumholder.

Wegen der neuen Truppen sollen auch einige Einheiten innerhalb Deutschlands verlegt werden. So wird ein Fernmelde-Bataillon nach Baumholder umziehen, eine Logistik-Einheit nach Kaiserslautern.

Grenell dankte "der deutschen Bevölkerung dafür, dass sie die Amerikanerinnen und Amerikaner, die das Glück haben, in Deutschland stationiert zu sein, stets so herzlich willkommen heißt".

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) begrüßte die Truppenaufstockung. "Die US-Entscheidung, die militärische Präsenz bei uns in Deutschland zu verstärken, ist ein willkommenes Zeichen für die Vitalität der transatlantischen Beziehungen", erklärte von der Leyen. "Und sie ist auch ein Bekenntnis zur gemeinsamen Sicherheit."

US-Präsident Donald Trump hat wiederholt Druck auf Deutschland und andere Nato-Mitgliedstaaten ausgeübt, ihre Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Die Nato hatte 2014 vereinbart, die Ausgaben binnen eines Jahrzehnts "Richtung zwei Prozent" des Bruttoinlandsprodukts (BIP) zu erhöhen. Deutschland kommt bisher nur auf 1,24 Prozent. Bis 2025 sollen 1,5 Prozent erreicht sein.

Trump prangerte zudem Deutschlands enge Wirtschaftsbeziehungen zu Russland im Energiesektor an. Er warf den Deutschen vor, Russland Milliarden für Gaslieferungen zu zahlen und sich dann von den USA militärisch vor Russland beschützen zu lassen.