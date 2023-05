USA weisen russische Vorwürfe zu angeblichem Drohnenangriff als Lüge zurück

Die USA haben Vorwürfe Russlands zurückgewiesen, hinter einem angeblichen Drohnenangriff auf den Kreml zu stehen, und Moskau der Lüge bezichtigt. "Wir hatten damit nichts zu tun", sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats des Weißen Hauses, John Kirby, am Donnerstag im US-Nachrichtensender MSNBC. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow würde "hier schlicht und ergreifend lügen".

Russland hatte am Mittwoch erklärt, zwei ukrainische Drohnen abgeschossen zu haben, die angeblich den Kreml und Staatschef Wladimir Putin im Visier hatten. Moskau warf den USA vor, hinter dem Vorfall zu stecken.

"Die Entscheidungen über solche Angriffe werden nicht in Kiew, sondern in Washington getroffen. Kiew setzt nur um, was von ihm verlangt wird", sagte Kreml-Sprecher Peskow. "Die Bemühungen Kiews und Washingtons, jegliche Verantwortung zu leugnen, sind völlig lächerlich."