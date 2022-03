USA zur Aufnahme von 100.000 Ukraine-Flüchtlingen bereit

Ukrainische Flüchtlinge in Sporthalle bei München

Die USA haben sich zur Aufnahme von bis zu 100.000 Ukraine-Flüchtlingen bereit erklärt. Die USA planten "bis zu 100.000 Ukrainer und andere, die vor Russlands Aggression fliehen, willkommen zu heißen", erklärte das Weiße Haus am Donnerstag anlässlich der Teilnahme von US-Präsident Joe Biden an Gipfeltreffen von Nato, G7 und EU in Brüssel.

Die US-Regierung kündigte zudem an, mehr als eine Milliarde Dollar (910 Millionen Euro) an zusätzlichen Hilfsgeldern zur Verfügung zu stellen. Das Geld solle den Menschen in der Ukraine zugute kommen, aber auch jenen, die von den "weltweiten Auswirkungen" des russischen Angriffskriegs betroffen sind.

Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR vom Mittwoch sind bereits mehr als 3,6 Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen. Das UNHCR spricht von der schlimmsten Flüchtlingskrise seit dem Zweiten Weltkrieg.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hatte am Mittwoch unter anderem die USA zur Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge aufgerufen. "Wenn wir nicht wollen, dass Menschen auf der Straße schlafen, müssen wir jetzt europaweit und auch über den Atlantik verteilen", sagte Baerbock im Bundestag. Namentlich nannte sie die USA, Kanada und Großbritannien.