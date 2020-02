Vatikan stellt Abschlussdokument der Amazonas-Synode vor

Der Vatikan stellt am Mittwoch (12.00 Uhr) das Abschlussdokument der Amazonas-Synode vom vergangenen Oktober vor. Im Vorfeld der Präsentation in Vatikan-Stadt war spekuliert worden, dass Papst Franziskus in dem mit "Querida Amazonia" (Liebes Amazonien) überschriebenen Dokument eine Lockerung des Zölibats in Ausnahmefällen verkünden könnte. Mit Blick auf den Priestermangel in entlegenen Gebieten am Amazonas hatten Bischöfe bei der Amazonas-Synode zur Öffnung des Priesteramts für verheiratete Männer aufgerufen.

Nach Einschätzung von US-Bischöfen wird Franziskus in dem Nachsynodalen Schreiben jedoch auf einen solchen Schritt verzichten. Demnach soll es in dem Dokument vielmehr um die "sozialen, ökologischen, kulturellen und seelsorgerischen Probleme" des Amazonasgebiets gehen. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, präsentiert das Dokument bei einem Pressegespräch im Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz Bonn (12.30 Uhr).