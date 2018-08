Venezuela will Oppositionelle nach mutmaßlichem Anschlag vor Gericht bringen

Venezuela geht nach dem mutmaßlichen Anschlag auf Staatschef Nicolás Maduro verschärft gegen Oppositionelle vor. "Wenn Gerechtigkeit kommt, kommt sie hart", erklärte der Vorsitzende der dem Präsidenten ergebenen, verfassunggebenden Versammlung, Diosdado Cabello, am Dienstag. Maduro selbst beschuldigte den im Exil lebenden früheren Parlamentspräsidenten Julio Borges in einer Rundfunkansprache, seine Ermordung geplant zu haben. Borges nannte den Anschlag im Kurzbotschaftendienst Twitter eine inszenierte "Farce".

Diosdado setzte für Mittwoch eine Sitzung der mächtigen verfassungsgebenden Versammlung an. Dabei sollte beschlossen werden, die Immunität oppositioneller Parlamentsabgeordneter aufzuheben, die in die Anschläge "verwickelt" seien.

Maduro erklärte derweil in den Staatsmedien, Borges sowie der Oppositionsabgeordnete Juan Requesens seien in das mutmaßliche Attentat verwickelt. Die Aussagen aller festgenommenen Verdächtigen würden zu Borges führen, der "in einer Villa in Bogotá wohnt, beschützt von der scheidenden Regierung Kolumbiens", sagte Maduro. "Wir wissen, er besitzt die Feigheit, sich an solch einem Ereignis zu beteiligen", fügte er hinzu.

Venezuelas umstrittener Präsident war am Samstag nach eigenen Angaben während einer Militärzeremonie in Caracas einem Mordanschlag entgangen. Zwei mit Sprengstoff beladene Drohnen seien in der Nähe des Staatschefs explodiert. Sieben Mitglieder der Nationalgarde wurden der Regierung zufolge verletzt, drei von ihnen schweben demnach in Lebensgefahr. Maduro blieb unversehrt.

Der Präsident und seine Regierung werfen Borges und weiteren Oppositionsmitgliedern vor, zusammen mit Kolumbien den mutmaßlichen Anschlag geplant zu haben. Sie seien dabei finanziell von Unbekannten aus dem US-Bundesstaat Florida unterstützt worden.

Maduro hatte zuletzt eine "maximale Bestrafung" derjenigen angekündigt, die versuchten, "mich zu ermorden". Es werde "keine Vergebung" geben. Bislang wurden nach Behördenangaben sechs Menschen festgenommen. Der Präsident sagte, als Teil der Ermittlungen seien mehrere Razzien in Gange.

Borges meldete sich am Dienstagabend auf Twitter zu den Anschuldigungen gegen ihn zu Wort: "Weder das Land noch die Welt nehmen Ihnen diese Farce eines Attentats ab", schrieb Borges. Der Anschlag sei inszeniert worden, um "all jene von uns zu verfolgen und zu unterdrücken, die sich Ihrer Diktatur widersetzen".

Borges ist einer der bekanntesten Köpfe der venezolanischen Opposition und ein Mitglied der Partei Primero Justicia (PJ) des ehemaligen Präsidentschaftskandidaten Henrique Capriles. Das von der Opposition gehaltene, de facto entmachtete Parlament sprach sich am Dienstag für eine unabhängige Untersuchung der Drohnenexplosionen vom Samstag aus.

Die PJ teilte am Dienstag mit, ihr Abgeordneter Requesens und seine Schwester Rafaela seien vom venezolanischen Geheimdienst Sebin festgenommen und misshandelt worden. Rafaela Requesens wurde demnach später freigelassen. Juan Requesens hatte zuvor in einer leidenschaftlichen Rede versprochen, Maduro zum Abschied zu bewegen, um "diese Tragödie" zu beenden.