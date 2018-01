Verbraucherschützer kritisieren Chiphersteller wegen entdeckter Sicherheitslücke

Angesichts der entdeckten Sicherheitslücke in Prozessoren weltweit haben Verbraucherschützer den Chipherstellern vorgeworfen, zu wenig in die Sicherheit ihrer Produkte zu investieren. "Wenn ein Problem offenkundig wird, versuchen die Hersteller Schadensminimierung mit geringstmöglichem Aufwand - und möglicherweise zu Lasten der Verbraucher", sagte der Sprecher des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv), Otmar Lell, der "Neuen Osnabrücker Zeitung" vom Freitag. Unterdessen gestand Apple ein, dass die eigenen Produkte auch betroffen sind.

In der aktuellen Affäre um anfällige Computerchips zeige sich eine auffällige Parallele zum Dieselskandal, fuhr der Verbraucherschützer fort. "Auch dort sollten Softwareupdates das Problem lösen, mit weiterhin unklaren Auswirkungen für die Konsumenten." Die entdeckte Schwachstelle in Computer-Prozessoren schürt derzeit weltweit Sorge vor möglichen Hackerangriffen auf sensible Daten wie Passwörter.

In Chips der großen Hersteller Intel, AMD und ARM seien "ernsthafte Sicherheitslücken" entdeckt worden, erklärten Sicherheitsexperten von Google. Hinweise, dass die Schwachstelle bereits ausgenutzt wurde, gibt es bislang aber nicht. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) riet Nutzern trotzdem zum Installieren von Updates, sobald diese von den Herstellern zur Verfügung gestellt werden.

Ein solches Update kündigte nun auch der US-Technologiekonzern Apple an - und gestand zugleich ein, dass auch die eigenen Geräte anfällig sein könnten. Die Sicherheitslücke betreffe alle Mac-Systeme und Geräte mit dem iOS-Betriebssystem, allerdings gebe es derzeit keinen Hinweis auf einen Angriff, teilte das Unternehmen mit. Apple riet seinen Kunden aber vorsorglich, nur Anwendungen aus dem eigenen App Store herunterzuladen. Ein Update für den Safari-Webbrowser kündigte Apple für die kommenden Tage an.

Auch Intel hatte mitgeteilt, das Unternehmen arbeite gemeinsam mit AMD und ARM daran, einen "industrieweiten Ansatz" zur schnellen Lösung des Problems zu entwickeln. Der Konzern wies dabei Berichte zurück, wonach durch die Behebung der Schwachstelle mit Softwareupdates eine Verlangsamung der Computer um bis zu 30 Prozent drohe.

Nach der Betroffenheit in den Bundesministerien befragt sagte ein Sprecher des Innenministeriums am Freitag, ihnen sei kein Fall eines Angriffs bekannt. Der sogenannte Informationsverbund Berlin-Bonn (IVBB), ein besonders gesichertes Netzwerk für die interne Kommunikation, sei "sehr gut aufgestellt", was den Schutz gegen Angriffe betreffe. Die Systeme seien so gehärtet, dass davon ausgegangen werde, dass die Regierungskommunikation nicht im erhöhten Maße gefährdet sei, sagte der Sprecher.

Die Hersteller und Browseranbieter weltweit sind derzeit vor allem damit beschäftigt, die mögliche Gefahr einzuschätzen, die von der Sicherheitslücke ausgeht. Das Ausmaß werde "noch immer untersucht", erklärte etwa ein Forscher beim Mozilla-Webbrowser. Der Anbieter stehe mit anderen Anbietern und Sicherheitsexperten in Kontakt, um das Problem zu verstehen und beheben zu können. Die Sicherheitsfirma McAfee riet Nutzern ebenfalls zu Updates, sobald sie bereitstehen.