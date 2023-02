Verbündete der Ukraine fordern bei Sicherheitskonferenz rasche Unterstützung

Scholz am Freitag in München

Mit Aufrufen zu schnelleren und umfangreicheren Waffenlieferungen für die Ukraine in ihrem Kampf gegen Russland hat am Freitag die 59. Münchner Sicherheitskonferenz begonnen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagte, er werde auch in München "intensiv" dafür werben, dass Deutschlands Partner Kampfpanzer an die Ukraine liefern. Der per Video zugeschaltete ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte "Geschwindigkeit" bei weiteren Waffenlieferungen. Polens Präsident Andrzej Duda warnte, "ohne unsere Unterstützung wird die Ukraine kapitulieren".

Alle Länder, die Kampfpanzer liefern könnten, sollten "dies nun auch wirklich tun", sagte Scholz. Deutschland werde dazu beitragen, "unseren Partnern diese Entscheidung zu erleichtern", sagte der Kanzler. Er verwies auf die Ausbildung ukrainischer Soldaten sowie Unterstützung bei Nachschub und Logistik.

Kurz vor Beginn der Konferenz hatte bereits Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) die Hoffnung auf mehr Zusagen der Partnerländer zu Panzerlieferungen an die Ukraine geäußert. "Die Gespräche gehen weiter, ich gebe die Hoffnung nie auf", sagte Pistorius.

Deutschland hatte Ende Januar als Ziel ausgegeben, der Ukraine ein ganzes Bataillon mit 30 bis 31 Kampfpanzern zur Verfügung zu stellen. 14 davon sollen aus Bundeswehrbeständen kommen, für die restlichen Panzer wartet Berlin auf Zusagen der Verbündeten.

Pistorius sagte dem TV-Sender ntv am Abend, es komme für die Ukraine jetzt "auf jede Kompanie an Panzern" an.

Im Interview mit dem ZDF-"Heute Journal" bezeichnete Pistorius die Gespräche mit Vertretern Polens und der Rüstungsindustrie als "erfolgreich". Es sei darum gegangen, "wie jetzt gewährleistet werden kann, dass vor Ort das Material ankommt, das gebraucht wird, um die Panzer, die in die Ukraine gehen, soweit erforderlich instand zu setzen, aber vor allen Dingen – und viel wichtiger – Nachschub von Ersatzteilen und Munition über die nächste Zeit sicherzustellen".

Scholz betonte, Deutschland werde auch in Zukunft alle wichtigen Schritte eng mit seinen Bündnispartnern abstimmen. Es gelte "Sorgfalt vor Schnellschuss, Zusammenhalt vor Solo-Vorstellung", sagte der Bundeskanzler. Zudem müsse die Unterstützung für die Ukraine so angelegt sein, "dass wir sie lange durchhalten".

Der per Video zugeschaltete ukrainische Präsident Selenskyj rief seine westlichen Verbündeten auf, die Hilfe für sein Land zu beschleunigen. "Wir müssen uns beeilen, wir brauchen Geschwindigkeit", sagte Selenskyj mit Blick auf die militärische Lage knapp ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffskriegs. Kiew und seine Partner müssten sich "schnell einigen", weitere Waffenlieferungen müssten "schnell" erfolgen.

Polens Präsident Duda warnte, ohne die Unterstützung ihrer Verbündeten würde die Ukraine "besiegt werden durch Russland und wir werden keinen Frieden in der Welt haben". Russlands Aggression werde "nicht in der Ukraine enden, es wird weitergehen", prophezeite Duda für den Fall eines russischen Sieges in der Ukraine.

Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki warnte vor einem möglicherweise langen Krieg. "Wir müssen in der Lage sein, Waffen und mehr Waffen zu liefern, mehr humanitäre Hilfe zu leisten", sagte er in München. Zudem sprach er sich dafür aus, die ukrainische Bewerbung für eine EU- und Nato-Mitgliedschaft zu beschleunigen.

Der französische Staatschef Emmanuel Macron sagte, wenn die Ukraine Europa verteidigen solle, müsse sie "auch die Waffen dafür haben". Jetzt sei "nicht die Zeit für Dialog" mit Russland. Verhandlungen könnten nur unter Bedingungen stattfinden, welche "die Ukraine wählt". Und die Verbündeten Kiews müssten der Ukraine die "Mittel an die Hand geben", um wieder an den Verhandlungstisch zurückkehren zu können.

Die diesjährige Sicherheitskonferenz ist die 59. Ausgabe des Treffens. An der bis Sonntag dauernden Veranstaltung nehmen mehr als 150 hochrangige Regierungsvertreter teil.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und US-Außenminister Antony Blinken sprachen nach Angaben des Auswärtigen Amts am Rande der Konferenz über die gemeinsame Unterstützung der Ukraine sowie über die Zusammenarbeit beider Länder in der Nato.

Hauptthemen werden neben dem Ukraine-Krieg der Iran, China und die Zukunft der internationalen Ordnung allgemein sein.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg warnte in München vor den enger werdenden Beziehungen zwischen China und Russland. "Wenn sich autoritäre Mächte annähern und enger zusammenarbeiten, ist es umso wichtiger, dass wir alle, die wir an Demokratie und Freiheit glauben, in der Nato und mit unseren Partnern in der ganzen Welt zusammenstehen", sagte er.