Verdi ruft für Freitag zu Streiks an mehreren deutschen Flughäfen auf

Die Gewerkschaft Verdi hat für Freitag zu ganztägigen Streiks an mehreren deutschen Flughäfen aufgerufen. Die Arbeit solle an den Airports in Frankfurt am Main, München, Stuttgart, Hamburg, Dortmund, Hannover und Bremen niedergelegt werden, erklärte Verdi in der Nacht zum Mittwoch. Die Streiks sollten am Freitag in den frühen Morgenstunden beginnen und in der Nacht zum Samstag enden.