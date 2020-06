Verfassungsgerichtspräsident Voßkuhle aus dem Amt verabschiedet

Der bisherige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voßkuhle, ist offiziell aus dem Amt verabschiedet worden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überreichte ihm am Montag bei einer Feierstunde im Schloss Bellevue seine Entlassungsurkunde und verlieh ihm das Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik. Zu seinem Nachfolger ernannte er den derzeitigen Vizepräsidenten des höchsten deutschen Gerichts, Stephan Harbarth.

Der 56-jährige Voßkuhle scheidet nach Ende seiner zwölfjährigen Amtszeit als Verfassungsrichter aus. In dieser Zeit stand er zehn Jahre als Präsident an der Spitze des Gerichts. Er habe das Gericht "exzellent nach außen vertreten", sagte Steinmeier. Er habe auch den Arbeitsalltag im Gericht neu geprägt. Ausgezeichnet hätten ihn dabei "Fingerspitzengefühl und Sensibilität". "Alle, die Sie in dieser Rolle erlebt haben, rühmen Ihre soziale Ader und Ihre Integrationskraft", sagte Steinmeier an die Adresse Voßkuhles.