Verfassungsschutz stuft AfD-Nachwuchsorganisation als "rechtsextremistisch" ein

Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat die Nachwuchsorganisation der AfD, die Junge Alternative (JA), als "gesichert rechtsextremistisch" eingestuft. Die Einstufung sei das Ergebnis einer vierjährigen Prüfung der AfD-Unterorganisation, teilte der Verfassungsschutz am Mittwoch mit. Die JA verunglimpfe das politische System der Bundesrepublik, sei klar fremdenfeindlich und bereite so den Boden für "unfriedliche Verhaltensweisen" gegenüber als fremd empfundenen Menschen, befand das Bundesamt.

Mit der JA wurden noch zwei weitere Gruppierungen als rechtsextremistisch eingestuft - der Verein "Ein Prozent e.V." und das "Institut für Staatspolitik". Sie alle werden zum Spektrum der so genannten "Neuen Rechten" gezählt.

"Es bestehen keine Zweifel mehr, dass diese drei Personenzusammenschlüsse verfassungsfeindliche Bestrebungen verfolgen", erklärte Behördenchef Thomas Haldenwang. Die Positionen der Gruppierungen seien "nicht mit dem Grundgesetz vereinbar".

Die drei Gruppierungen "zielen auf die Ausgrenzung vermeintlich 'Fremder' und versuchen, diese Positionen gesellschaftlich anschlussfähig zu machen", erklärte der Verfassungsschutzpräsident. Er warf ihnen das "gezielte Propagieren von Feindbildern und das Schüren von Ressentiments in der Bevölkerung" vor.

Die AfD-Parteispitze kritisierte die Entscheidung des Bundesamts als "empörend". Die Parteivorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla erklärten, sie prüften die Möglichkeit eines juristischen Vorgehens.

Die Einstufung als rechtsextremistisch hat für die betroffenen Organisationen und ihre Mitglieder erhebliche Auswirkungen. Besonders problematisch ist sie für JA-Mitglieder, die im öffentlichen Dienst beschäftigt sind - haben sie doch einen Eid auf die Verfassung abgelegt und sich verpflichtet, das Grundgesetz zu schützen. Mitglieder einer verfassungsfeindlichen Organisation gelten zudem als waffenrechtlich unzuverlässig. Das heißt, Waffenscheine können ihnen verweigert oder wieder entzogen werden.

Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums wies darauf hin, dass die Einstufung keine pauschalen Auswirkungen auf Beschäftigungsverhältnisse im öffentlichen Dienst habe. Nötig sei hier immer um eine Einzelfallprüfung, "ob sich jemand auf dem Boden des Grundgesetzes befindet oder extremistische Bestrebungen verfolgt".

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) begrüßte die Einstufung als Signal für die Wehrhaftigkeit der Demokratie: "Die Akteure der so genannten 'Neuen Rechten' verbreiten nichts als Hass und Ausgrenzung gegenüber Andersdenkenden, gegenüber Geflüchteten und gegenüber anderen Menschen mit Migrationsgeschichte."

Der Verfassungsschutz hatte die JA im Januar 2019 als Verdachtsfall und damit auch als Beobachtungsobjekt eingestuft. Mit Blick auf die Ergebnisse der Prüfung sprach das Bundesamt von einer "Vielzahl von Diffamierungen und Verunglimpfungen politischer Gegner, aber auch des Staates und seiner Repräsentanten an sich" durch die JA. Der Gruppierung gehe es "um eine generelle Herabwürdigung des demokratischen Systems der Bundesrepublik Deutschland".

Das "Volksverständnis der JA" widerspreche "dem im Grundgesetz zum Ausdruck kommenden Volksverständnis und ist geeignet, Angehörige vermeintlich anderer Ethnien auszugrenzen und deutsche Staatsangehörige mit Migrationshintergrund als Deutsche zweiter Klasse abzuwerten", hieß es in der Erklärung weiter. Migranten außereuropäischer Herkunft würden als "grundsätzlich nicht integrierbar ausgegrenzt".

Das in Schnellroda im Saalekreis ansässige "Institut für Staatspolitik" (IfS) des Verlegers Götz Kubitschek war bereits vom Verfassungsschutz in Sachsen-Anhalt als rechtsextreme Gruppierung eingestuft worden. Kubitschek gilt als führender Akteur der so genannten Neuen Rechten und enger Vertrauter von AfD-Rechtsaußen Björn Höcke.

Die Überprüfung des IfS habe "Verstöße gegen das Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip" ergeben, erklärte der Verfassungsschutz. Vertreter des "Instituts" behaupteten "in einer die Menschenwürde verletzenden Weise eine drohende 'Auflösung des deutschen Volkes'".

Ein ähnliches Ergebnis habe die Prüfung des Vereins "Ein Prozent e.V." ergeben, der nun ebenfalls als rechtsextremistisch eingestuft wurde. "Die vertretenen und propagierten Positionen beinhalten nachweislich völkisch-nationalistische Ideologeme, sind migranten-, fremden- und muslimfeindlich sowie rassistisch", erklärte der Verfassungsschutz.