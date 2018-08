Verkehrsminister Scheuer warnt nach Brückeneinsturz in Genua vor Panikmache

Nach dem verheerenden Brückeneinsturz in Genua hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) vor einer Dramatisierung der Zustände in Deutschland gewarnt. "Wir haben wieder eine sehr typisch deutsche Diskussion - was in Deutschland als marode oder nicht ausreichend gilt, ist anderswo in einem guten Zustand eingestuft", sagte Scheuer am mittwoch im Sender NTV. Ein Experte hatte zuvor gewarnt, dass deutsche Brücken "verrotten".

Scheuer verwies auf aufwändige Überwachungsmechanismen. Es gebe durchaus Sanierungsfälle auch unter den großen Brücken, betonte der Minister. Ein Beispiel sei die Rheinbrücke bei Leverkusen. Das mehr als 50 Jahre alte Bauwerk ist wegen seines schlechten Zustands für Lastwagen inzwischen gesperrt, ein Neubau ist in Arbeit. Derartige Einschränkungen sorgten für "Verärgerungen", ergänzte er. "Aber trotzdem haben wir unsere Brücken im Griff."

Der Architekt Richard Dietrich warnte in den Zeitungen des Redaktionsnetzwerk Deutschland vor einer Gefahr durch marode Überführungen. "Unsere Brücken verrotten gefährlich, ein Einsturzrisiko kann inzwischen nicht mehr ausgeschlossen werden", sagte er. Der Bauingenieur Manfred Curbach betonte dagegen im Deutschlandfunk, Brücken würden hierzulande "ständig überwacht".

Dietrich machte vor allem den dominierenden Werkstoff Beton für Probleme verantwortlich. Schäden an Brücken würden dadurch erst spät sichtbar. "Wenn der Beton Risse hat, durch die Feuchtigkeit eindringt, löst sich irgendwann der Zement auf, dadurch rostet die freigelegte Stahlbewehrung", sagte er. "Spätestens dann leidet die Stabilität." Er forderte die Rückkehr zu Stahlbrücken.

Stahlbrücken seien deutlich langlebiger und weniger anfällig für Schäden. "Aber die Betonindustrie ist ein gut funktionierendes Kartell in Deutschland, das sich sogar an den Universitäten durchgesetzt hat", kritisierte der Bauingenieur. "Dort lernen die angehenden Ingenieure nur noch mit diesem Werkstoff zu bauen". Dies wieder umzukehren, brauche Zeit und ein Umdenken bei vielen, die daran nicht sonderlich interessiert seien, sagte Dietrich.

Curbach sagte, etwa jede zehnte Brücke in Deutschland sei in einem Zustand, in dem "wir uns mehr um sie kümmern müssen". Er betonte zugleich, in Deutschland gebe es ein "ausgeklügeltes Sicherheits- und Überwachungssystem". Falls es bei einer Brücke Probleme gebe, würden Gegenmaßnahmen wie Verkehrsreduzierungen, Reparaturen oder Neubauten ergriffen. Bei alten Brücken werde nachgerechnet, ob sie den zunehmenden Schwerverkehr vertrügen.

Der Universitätsprofessor für Massivbau betonte im Gespräch mit dem Sender weiter, er sei generell "ein bisschen vorsichtig" mit dem Begriff "marode". Jedes Bauwerk und Material altere. Deshalb würden Brücken in Deutschland und anderswo fortlaufend überwacht.

"Sicherheit hat immer oberste Priorität", betonte eine Sprecherin des Bundesverkehrsministeriums in Berlin. Die Gelder für Brückensanierungen seien seit Jahren deutlich aufgestockt worden. Fälle wie in Genua könnten nicht pauschalisiert werden.

Dem Verkehrsministerium zufolge werden elf Prozent der Brücken an Bundesfernstraßen in die Zustandskategorie "nicht ausreichend" und zwei Prozent in die Kategorie "ungenügend" eingestuft. Damit sei aber noch nichts über mögliche Schäden ausgesagt. Die Einstufung diene lediglich für die Planung der Bauwerkserhaltung.

Auch die Verkehrsexpertin der SPD-Fraktion im Bundestag, Kirsten Lühmann, verwies auf die bereitgestellten Milliardenbeiträge und regelmäßige Kontrollen. Wichtig in Deutschland sei vor allem, die bereitgestellten Mittel "schneller verbauen zu können", sagte sie der Zeitung "Heilbronner Stimme" laut Vorabmeldung.

Die beiden Oppositionsparteien Grüne und FDP forderten schnellere Verfahren zur Mängelbeseitigung und mehr fachkundiges Personal in Behörden. Das deutsche Kontrollsystem funktioniere zuverlässig, sagte der Grünen-Verkehrsexperte Cem Özdemir der Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland laut Vorabmeldung.

"Die Tragödie von Genua sollte uns aber eine Mahnung sein, die dabei festgestellten Mängel zügiger zu beheben als das bisher der Fall war", sagte er. Scheuer handle dabei nicht entschieden genug.

Der FDP-Verkehrsexperte Oliver Luksic forderte "gestrafftere Planungsverfahren und mehr ausgebildete Ingenieure" für Kontrollen. Der von der Regierung vorgelegte Entwurf des Planungsbeschleunigungsgesetzes reiche nicht, erklärte er.